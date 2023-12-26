Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme tarihi! Emeklilere ikramiye ayın kaçında yatacak?

Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiye ne zaman yatacağı gündeme gelirken 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri merak ediliyor. Emeklilere ikramiye ayın kaçında yatacağı ve emeklilere ne zaman ikramiye verileceği sorgulanıyor. Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme tarihi! Emeklilere ikramiye ayın kaçında yatacak? Detaylar haberimizdedir…

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bu hafta kavuşacak. Yılın son haftasında ikramiye düzenlemesi yasalaşacak ve hafta bitmeden paralar hesaplara yatacak.

EMEKLİLERE İKRAMİYE AYIN KAÇINDA YATACAK?

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Genel Kurul'da, 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek. Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak.

Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek. Meclis'te ayrıca yılın son grup toplantıları yapılacak. Bugün MHP ve CHP grup toplantılarında, çarşamba günü de İyi Parti ve Saadet Partisi gruplarında liderler kürsüde konuşacak.

4A, 4B, 4C ÖDEME TARİHİ

Torba yasaya göre, 27 Aralık Çarşamba günü Meclis'ten geçip yasalaşmasının ardından 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanacak. SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı (4A-4B-4C) ödemelerinin 29 Aralık'ta yapılması beklenmekte.