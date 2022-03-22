Çalınan mazgallar kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu

BURSA - Bursa'da alt geçitteki mazgallar çalındı, tek şeride düşen yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Gemlik'in serbest bölge, limanlar ve fabrikalar yolunda bulunan alt geçitte yer alan 2 metrelik mazgal çalınınca bölge trafiği adeta felç oldu. Alt geçitte yer alan şeritlerden birinin üzerinde bulunan mazgal yaklaşık bir hafta önce çalınınca, şerit mecburen araçların zarar görmesi için trafiğe kapatıldı. Tam köprü altında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle özellikle servis saatlerinde, araçların yığılması sonucu trafikte büyük aksaklık yaşandı. Her gün binlerce ağır tonajlı nakliye aracı ve servis aracının kullandığı güzergahta, trafik adeta arapsaçına döndü. Hem nakliye hem de personel taşımacılığında mağduriyetler meydana geldi. İş çıkışı bu güzergahı kullanan binlerce kişi evlerine geç kaldı. Mağdur olduklarını ve durumun Gemlik'e hiç yakışmadığını belirten vatandaşlar, "Bir mazgal yüzünden böyle bir durumun yaşanması Gemlik'e hiç yakışmadı. Limanlarımızla, serbest bölgemizle, fabrikalarımızla ve TOGG yerli otomobil fabrikamızla övünüyoruz. Ama bir mazgal yüzünden böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Trajikomik bir durum. Yetkililerin bir an evvel önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştular.