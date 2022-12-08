TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde çalça çorbası yapıldı. İzleyiciler, çalça çorbası tarifini araştırmaya başladı. Peki, Çalça çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Çalça çorbası tarifi ve yapılışı! Çalça çorbası nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Çalça çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Çalça çorbası tarifi ve yapılışı! Çalça çorbası nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

ÇALÇA ÇORBASI TARİFİ!

250 gr hindi eti, 2-3 tane karabiber, 2 tane defne yaprağı, 1 tane çarliston biber, 1 tane kırmızı biber, 2-3 diş sarımsak, 1 tutam dereotu, 1 lt süt.

ÇALÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin içine 2 diş sarımsak, yıkanmış hindi eti ve defne yaprağını 2 su bardağı su ile haşlayın. Başka bir tencerede 2 kaşık un ile 2 kaşık margarini meyane yapın. Beyaz et suyu (hindi) ilave edin sütü ekleyin sürekli karıştırın. Küçük bir tavada biberleri kesip kavurun çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberi ekledikten sonra sıcak servis yapılır.