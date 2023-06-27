Denizli'nin Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerinin tanıtılması için düzenlenen geziye katılan konuklar, üç ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde gördü. Çal'ın tanıtım atağı devam edecek.

Çal, Baklan ve Bekilli'nin kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtılıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerinin tanıtılması için düzenlenen geziye katılan konuklar, üç ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde gördü.

Denizli'de Çal, Baklan ve Bekilli ilçeleri ve bölgenin tanıtılması ve turizmden daha çok pay alması için tanıtım gezisi düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık rehberliğinde geziye katılan konuklar, Baklan ilçesinde Boğaziçi Cami, Hüsamettin Gazi Türbesi, Çal ilçesinde Değirmenderesi tarihi un değirmeni, Kayı Pazarı, Süller Mahallesi'nde Ahmet İzzet Efendi mezarı ve evi, Çakırlar Mahallesi'nde taş evler ve cemevi, Apollon Lermenos Tapınağı, bağ yolu, Kuzubağ tesisleri, Hançalar Mahallesi'nde bulunan tarihi köprüyü, Bekilli ilçesinde de taş resimleri gezdi, bilgiler aldı.

Çal'ın tanıtım atağı devam edecek

Geziye katılan Prof. Dr. Bülent Topuz, "Çal Baklan ve Bekilli ilçelerimizde güzel değerler var. Apollon Lermenos Tapınağı, Hançalar köprüsü, Müftü Ahmet İzzet Efendi, İbrahim Çallı, Selahattin Pınar gibi değerlerimiz var. Bunları tanıtımını yaparak, hem kendi neslimize, hem de gelecek nesillere anlatmaya çalışıyoruz. Bu gezi de bunlardan birisi. Baklan ilçesinden başladık Boğaziçi Camii Hüsamettin Dede Türbesi'nden, Bekilli taş resimleri gezdik. Bahadınlar, Ortaköy mahallesi buradan da Kuzubağ tesislerine doğru gideceğiz" dedi.

Çal'ın tanıtılması için yapılan çalışmalara gönüllü olarak katılan Hüdaverdi Akbeyik ise "Bölgemizin coğrafi güzelliklerini biliyoruz. Buralara her geldiğimizde ayrı bir güzelliği öğreniyoruz. Yeni bir doğal güzelliği yerinde görüyoruz. Geziye ilk başladığımız Baklan ilçesinde belediye başkanımızda söyledi ilçeye tarım lisesi açılacak. Bu liselerden Türkiye'de sadece üç tane var. Bu haberden çok mutlu olduk. Alperen Camimizi, bizim kültürümüzü yansıtan camimizi gördük. Herkesi Çal'ın ve bölgenin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.