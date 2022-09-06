Çakar lamba yasak mı? Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadar 2022? Çakar lamba kimler kullanabilir?

Araba kullanıcılarının merak ettiği konulardan birisi de çakar kullanımı. Trafiğin yoğunluğundan hızlıca kaçmak için kullanılmak istenen çakar kullanımının yasak olup olmadığı araba sahipleri tarafından sıklıkla araştırılan bir konu haline geldi. Çakar lamba yasak mı? Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadar? Çakar lamba kimler kullanabilir?

Ülkemizde yoğun olan trafik hattında araba kullanıcıları çakar lamba kullanarak trafiğin yoğunluğundan kaçmak istiyor. Çakar lambanın kullanımı kamu araçlarına özel olduğu için çakar lamba kullanarak trafikte öne geçme isteği olan araba kullanıcıları çakar lamba yasak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Ambulans, itfaiye gibi araçlar dışında kullanımının yasak olup olmadığı araştırılırken çakar lamba kullanmanın cezası da araştırılıyor? Çakar lamba yasak mı? Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadar? Çakar lamba kimler kullanabilir?

ÇAKAR LAMBA YASAK MI?

Mavi ve kırmızı renkte olup yanıp sönen lambalar yani çakarları eski yıllarda iş amacıyla kullanılan araçlara takılıyordu. Sağladığı geçiş üstünlüğüyle trafikte uzun süre vakit kaybetmiyorlardı. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeler sonucunda izni olmayan araçların çakar kullanması engellendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şu şekilde; "Bakanlığımız, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım'dan itibaren yasaklayacak. Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek. Bakanlığımız, trafikte çakar kullanarak sanki ayrıcalıklı bir sınıf varmış gibi bir algıya neden olan usulsüz emniyet şeridi kullanarak trafik kurallarına uymadan kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayanlar için harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesinde, acil durum ve zorunlu hallerde geçiş üstünlüğü verilen ambulans, itfaiye ile kolluk kuvvetleri araçları sıralanarak, bu üstünlüğün hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı belirlendi. Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalinin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler gerçekleştirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun onayıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı."

EGM'ye göre "01 Kasım 2019 tarihinden itibaren anılan araçlar dışında, kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı."

ÇAKAR LAMBA KULLANMANIN CEZASI NE KADAR 2022?

2022 yılında güncel çakar lamba kullanımı cezası 1823 TL'dir. Ceza ilk 15 gün içerisinde ödenir ise %25 indirim sağlanacak. Araç sürücüye ait değil ise çakar kullanım cezası 3646 TL olacak. Kural ihlali yapıldığında ise ehliyete el konulabilir. Çakar lambadan dolayı 1 yıl içerisinde 3 kez ceza alınırsa araç 15 gün boyunca trafikten men edilir.

ÇAKAR LAMBA KİMLER KULLANABİLİR?

Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, yol yapım araçları gibi kamu araçlarına çakar kullanımı serbest. Bu araçlar ise sadece görev esnasındayken kullanabilir. Mecbur kalınmadıkça çakar kullanılmaması gerekiyor. Devletin üst düzey makam araçlarında çakar kullanımı serbesttir.

ÇAKAR LAMBA CEZASINA NEREDEN BAKILIR?

E-Devlet üzerinden çakar lamba cezasına bakılabilir. E-hizmetler bölümünden Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına tıklayarak "Araç plakasına yazılan ceza sorgulama" bölgesine tıklayarak gelen cezayı görebilirsiniz.