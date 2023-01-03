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Çakallarla Dans 6 hangi platformda, Netflix'te var mı? Çakallarla Dans 6 sadece sinemalarda mı? Amazon'da ve Disney'de var mı?

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Çakallarla Dans 6 hangi platformda, Netflix'te var mı? Çakallarla Dans 6 sadece sinemalarda mı? Amazon'da ve Disney'de var mı?

Çakallarla Dans 6 Çakallarla Dans 5'in devam filmi olan ve 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona giren komedi filmidir. Filmi platformlar üzerinden izlemek isteyenler, Çakallarla Dans 6 Netflix'te var mı? Çakallarla Dans 6 sadece sinemalarda mı? Amazon'da ve Disney'de var mı? araştırması yapıyor. Peki, Çakallarla Dans 6 hangi platformda yayınlanacak? İşte detaylar...

Çakallarla Dans 6'yı izlemek isteyenler hangi platformda yayınlandığını merak ediyor. Peki, Çakallarla Dans 6 sadece sinemalarda mı olacak? Çakallarla Dans 6 Netflix'te mi, Amazon'da mı, Disney + da mı? İşte bilgiler...

Çakallarla Dans 6 herhangi bir platformda yayınlanmayacaktır. Film şuanda sadece sinemalarda yayınlanıyor. Çakallarla Dans 6 ilk olarak 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.

Evet, Çakallarla Dans 6 şimdilik sadece sinemalarda var, herhangi bir platformda bulunmuyor.

Çakallarla Dans 6 hangi platformda, Netflix'te var mı? Çakallarla Dans 6 sadece sinemalarda mı? Amazon'da ve Disney'de var mı?

Çakallarla Dans 6, Çakallarla Dans 5'in devam filmi olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmaktadır. Çekimlerine Haziran 2022 tarihinde başlanan film, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ebru Cündübeyoğlu - Gorgeous

Nurettin Sönmez - Enrico

Ceyhun Yılmaz - Adem

Anıl Tetik

Elvan Dişli - Mary

Mine Kılıç

Kemal Zeydan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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