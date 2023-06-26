Çakal konserinde ne oldu, olay ne? merak ediliyor. Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal'ın İzmir konserinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir genç hayatından oldu. Çakal konserinde ne oldu, olay ne? Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklandı! konuları gündeme geliyor. Peki, Çakal konserinde ne oldu, olay ne? Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklandı!

Çakal konserinde ne oldu, olay ne gündeme geliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması çıktı. Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklandı. Çakal konserinde ne oldu, olay ne? Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklandı! konuları gündeme geliyor. Çakal konserinde ne oldu, olay ne? Rapçi Çakal'ın konserinde bir genç bıçaklandı! Detaylar haberimizdedir…

ÇAKAL KONSERİNDE NE OLDU?

AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki Doğan Çatal, B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KONSERİ İPTAL EDİLEN ÇAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

RAPÇİ ÇAKAL'IN KONSERİNDE BİR GENÇ BIÇAKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.'yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.