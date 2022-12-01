Çakal kimdir? Şarkıcı Çakal kim, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli?

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ÇAKAL KİMDİR?

Cakal ya da gerçek adıyla Emirhan Çakal, 2001 yılı Bursa doğumlu Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır. Rap müziğe başlaması 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları "Kanalım Yok" isimli şarkıyla olsa da asıl çıkış yapması aynı senenin sonunda yayımladığı Reckol ile 2021 yılında yayımladıkları "Perros Blancos" ve "Glock" adlı şarkılar sayesinde olmuştur. Yine 2021 yılında "Lütfen" şarkısını yayımladıktan sonra ise Reckol ile "PİŞMAN" adında üç şarkıdan oluşan bir Ep yayımlamıştır. Aynı yılın sonunda ise "Mahvettim" adında bir şarkı yayımlayan Cakal, 2022 yılına gelindiğinde ise "Antrikot" adında bir tekli çıkarmıştır. "İmdat" adlı şarkısını yayımladıktan sonra ise yine aynı şarkıyı da barındıran "Paradoks" isminde bir albüm yayımlamıştır.