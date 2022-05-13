Çakal İnsanlar şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol İnsanlar sözleri nedir?
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Cakal, yeni albümü Paradoks'u yayımladı. Albümün parçalarından biri olan olan İnsanlar ile kısa sürede Youtube'da beğeni topladı. Uzun süredir çıkması beklenen albümün sözleri hakkında Cakal - İnsanlar sözleri! Çakal İnsanlar şarkı sözleri nedir? başlıkları araştırıldı. İşte, Çakal feat Reckol İnsanlar şarkı sözleri...
Çakal İnsanlar şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal İnsanlar şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal İnsanlar şarkı sözleri..
ÇAKAL İNSANLAR ŞARKI SÖZLERİ
Kachi!
Ege
İnsanlar, insanlar
İyi mi? Hiç sanmam
Hala aynı aklımda
Beynimin en kuytularında
İnsanlar, insanlar
İyi mi? Hiç sanmam
Hala aynı aklımda
Beynimin en kuytularında
*
Selam, ne Instagram
Her gün pozda fotojenik
Yüreğinde hırsız var, minik hırsızlar seni çalmışlar
Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar, yalnız
*
Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar
Yalnız kalabil diye, kalabil diye
Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar
Yalnız kalabil diye, kalabil diye
*
Çakramız birbirine uzak iki ayrı nokta
Birleşmeme yemini edenler var or'da
Bi' uyumsuzluk sezdim ve ben huysuzlaştım sonra
Bu dünyada
*
Sevme sevme, kalp kalp, hadi dur
Atma atma, *** gibi dur
Saygı, sevgi, ön planda ama
Ben saydım, sevdim, aptal gibi oldum
Bu çok acımasız, acımasız
Çok acımasız
Acımasız
İnsanlar, insanlar
Selam, ne Instagram
İnsanlar, insanlar
Selam, ne Instagram
Selam, ne Instagram
Hala aynı aklımda
Beynimin en kuytularında