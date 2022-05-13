Çakal İnsanlar şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol İnsanlar sözleri nedir? - Haberler

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Çakal İnsanlar şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol İnsanlar sözleri nedir?

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Çakal İnsanlar şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol İnsanlar sözleri nedir?

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Cakal, yeni albümü Paradoks'u yayımladı. Albümün parçalarından biri olan olan İnsanlar ile kısa sürede Youtube'da beğeni topladı. Uzun süredir çıkması beklenen albümün sözleri hakkında Cakal - İnsanlar sözleri! Çakal İnsanlar şarkı sözleri nedir? başlıkları araştırıldı. İşte, Çakal feat Reckol İnsanlar şarkı sözleri...

Çakal İnsanlar şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal İnsanlar şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal İnsanlar şarkı sözleri..

ÇAKAL İNSANLAR ŞARKI SÖZLERİ

Kachi!

Ege

İnsanlar, insanlar

İyi mi? Hiç sanmam

Hala aynı aklımda

Beynimin en kuytularında

İnsanlar, insanlar

İyi mi? Hiç sanmam

Hala aynı aklımda

Beynimin en kuytularında

*

Selam, ne Instagram

Her gün pozda fotojenik

Yüreğinde hırsız var, minik hırsızlar seni çalmışlar

Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar, yalnız

*

Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar

Yalnız kalabil diye, kalabil diye

Güneşin yıldızları bana kızmışlar, beni yakmışlar

Yalnız kalabil diye, kalabil diye

*

Çakramız birbirine uzak iki ayrı nokta

Birleşmeme yemini edenler var or'da

Bi' uyumsuzluk sezdim ve ben huysuzlaştım sonra

Bu dünyada

*

Sevme sevme, kalp kalp, hadi dur

Atma atma, *** gibi dur

Saygı, sevgi, ön planda ama

Ben saydım, sevdim, aptal gibi oldum

Bu çok acımasız, acımasız

Çok acımasız

Acımasız

İnsanlar, insanlar

Selam, ne Instagram

İnsanlar, insanlar

Selam, ne Instagram

Selam, ne Instagram

Hala aynı aklımda

Beynimin en kuytularında

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