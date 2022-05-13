Çakal Gostoso şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol Gostoso sözleri nedir?
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Cakal, yeni albümü Paradoks'u yayımladı. Albümün parçalarından biri olan olan Gostoso ile kısa sürede Youtube'da beğeni topladı. Uzun süredir çıkması beklenen albümün sözleri hakkında Cakal - Gostoso sözleri! Çakal Gostoso şarkı sözleri nedir? başlıkları araştırıldı. İşte, Çakal feat Reckol Gostoso şarkı sözleri...
Çakal Gostoso şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. iTunes, Deezer, Spotify, Youtube gibi pek çok yerde yayımlanan albümün şarkı sözleri araştırılıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal Gostoso şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal Gostoso şarkı sözleri..
ÇAKAL GOSTOSO ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş: Cakal]
(Itadakimasu)
(Kachi!)
(Beat'te Furkan, digga)
Cakal
[Ön Nakarat: Cakal]
Ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls-Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey)
Start mamacita, silah, silah, silah
[Nakarat: Cakal]
Ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa
Start mamacita, silah, silah, silah (Uh)
[Verse 1: Cakal]
Gun, gun
Aslanım ormana silahlar patlar, gaddar
Kalmam harman, "Hey dealer, bin gram!"
Senden korkmam döndükçe dünya
White widow, kan ter çalışıp aldık p***
[Ön Nakarat: Cakal]
Ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls-Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita (Ah, ah, ah, ah)
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey, ey, ey)
Start mamacita, silah, silah, silah
[Nakarat: Cakal]
Ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls-Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa
Start mamacita, silah, silah, silah
[Verse 2: Gzuz]
Schießen, stechen, Geld durch Verbr?chen
Dope wegpr?ssen, Päckchen nach Päckchen
Alle meine Felgen am glänzen
Ulan genco nereye gideceksin
Hamburg, Dersim over Amsterdam
Ich verkaufe die *** einem andern Mann (Hahaha)
Du bist kampferfahr'n
Doch ich stürm' deine Bude, es macht ram-bam-bam
Ah, Paramparça mit Tabanca (Yes)
Ich fick' deine Mama und dann dein'n Baba (Oh)
Glaub mir, geraten wir aneinander (Ja)
Ich mach' aus dei'm Kopf eine kelle paça (Haha)
Also mach ma' kein'n Stress, du *** (Woah)
Weil das' 'ne echte AK (Hm)
Und keine Silvesterkracher (Haha)
Ah, ich klau' die Mona Lisa (Ja)
Guck, wie ich aus Papier Papier mach'
Und du siehst aus wie so ein Dealer (Ah-huh)
Das riecht nach Raub, oh, nicht schon wieder (Oh)
Ich gehe raus, das Kokain klau'n
Und geb' dann aus, was ich verdient hab'
Fahr' zu Cakal und rauche Shisha
Nochmal in' Bau und dann nie wieder (Nie wieder)
[Ön Nakarat: Cakal]
Ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls-Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita (Eh, eh, eh, eh)
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey, ey, ey)
Start mamacita, silah, silah, silah
[Nakarat: Cakal]
Ni-ni-ninety-five gangsta
Gostoso, gostoso
Flex, Rolls-Royce boy
Big boy ***, ***
Madrid, trio el porto portugo's
Cakal, sütlü çikolata ya da limonata
Fresh bi' lolita
Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa
Start mamacita, silah, silah, silah
[Çıkış]
(Itadakimasu)