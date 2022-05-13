Çakal Gostoso şarkı sözleri! Çakal ft. Reckol Gostoso sözleri nedir?

Çakal Gostoso şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. iTunes, Deezer, Spotify, Youtube gibi pek çok yerde yayımlanan albümün şarkı sözleri araştırılıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal Gostoso şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal Gostoso şarkı sözleri..

ÇAKAL GOSTOSO ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş: Cakal]

(Itadakimasu)

(Kachi!)

(Beat'te Furkan, digga)

Cakal

[Ön Nakarat: Cakal]

Ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls-Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey)

Start mamacita, silah, silah, silah

[Nakarat: Cakal]

Ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa

Start mamacita, silah, silah, silah (Uh)

[Verse 1: Cakal]

Gun, gun

Aslanım ormana silahlar patlar, gaddar

Kalmam harman, "Hey dealer, bin gram!"

Senden korkmam döndükçe dünya

White widow, kan ter çalışıp aldık p***

[Ön Nakarat: Cakal]

Ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls-Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita (Ah, ah, ah, ah)

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey, ey, ey)

Start mamacita, silah, silah, silah

[Nakarat: Cakal]

Ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls-Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa

Start mamacita, silah, silah, silah

[Verse 2: Gzuz]

Schießen, stechen, Geld durch Verbr?chen

Dope wegpr?ssen, Päckchen nach Päckchen

Alle meine Felgen am glänzen

Ulan genco nereye gideceksin

Hamburg, Dersim over Amsterdam

Ich verkaufe die *** einem andern Mann (Hahaha)

Du bist kampferfahr'n

Doch ich stürm' deine Bude, es macht ram-bam-bam

Ah, Paramparça mit Tabanca (Yes)

Ich fick' deine Mama und dann dein'n Baba (Oh)

Glaub mir, geraten wir aneinander (Ja)

Ich mach' aus dei'm Kopf eine kelle paça (Haha)

Also mach ma' kein'n Stress, du *** (Woah)

Weil das' 'ne echte AK (Hm)

Und keine Silvesterkracher (Haha)

Ah, ich klau' die Mona Lisa (Ja)

Guck, wie ich aus Papier Papier mach'

Und du siehst aus wie so ein Dealer (Ah-huh)

Das riecht nach Raub, oh, nicht schon wieder (Oh)

Ich gehe raus, das Kokain klau'n

Und geb' dann aus, was ich verdient hab'

Fahr' zu Cakal und rauche Shisha

Nochmal in' Bau und dann nie wieder (Nie wieder)

[Ön Nakarat: Cakal]

Ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls-Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita (Eh, eh, eh, eh)

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa (Ey, ey, ey)

Start mamacita, silah, silah, silah

[Nakarat: Cakal]

Ni-ni-ninety-five gangsta

Gostoso, gostoso

Flex, Rolls-Royce boy

Big boy ***, ***

Madrid, trio el porto portugo's

Cakal, sütlü çikolata ya da limonata

Fresh bi' lolita

Pahalı bi' tablo sanki Mona Lisa

Start mamacita, silah, silah, silah

[Çıkış]

(Itadakimasu)

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