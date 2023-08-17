Cahit Seyhanlı kimdir? Cahit Seyhanlı hayatı ve biyografisi!

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CAHİT SEYHANLI KİMDİR?

Cahit Seyhanlı ses sanatçı ve gazel ustasıdır. Cahit Seyhanlı geçtiğimi hafta Adana'da hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı'ya Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi. Bahçeli, Seyhanlı'nın Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustası olduğunu vurguladı.