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Cahit Özkan trafik kazası mı geçirdi? Cahit Özkan kaza mı yaptı, sağlık durumu ne?

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Cahit Özkan trafik kazası mı geçirdi? Cahit Özkan kaza mı yaptı, sağlık durumu ne?

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Cahit Özkan trafik kazası mı geçirdi? Cahit Özkan kaza mı yaptı, sağlık durumu ne? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

AK Parti Milletvekili Özkan'ın ekibi kaza yaptı! 3 yaralıAK Parti Milletvekili Özkan'ın ekibi kaza yaptı! 3 yaralı

Cahit Özkan trafik kazası mı geçirdi? sorusu araştırılıyor. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibinin yaptığı kaza gündeme geldi. Vatandaşları endişelendiren haberin ardından sevenleri Cahit Özkan trafik kazası mı geçirdi? Cahit Özkan kaza mı yaptı, sağlık durumu ne? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

CAHİT ÖZLAN TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ve basın ekibinin bulunduğu araç, Babadağ yolunda kaza yaptı. Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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