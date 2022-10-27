Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz Cahit Özkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla Cahit Özkan kimdir? sorusu aratılıyor. Vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alan Cahit Özkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi!

Cahit Özkan kimdir? sorusu arama motorlarında aratılıyor. İsmini sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cahit Özkan hakkında merak edilenler var. Peki, Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Cahit Özkan 25 Aralık 1976, Çivril, Denizli'de doğan Türk siyasetçi ve avukattır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim görmüştür. Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapmış ve 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Uluslararası Hukukçular Birliği Başkan Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu icra kurulu başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmıştır. Avukatlık yapmış ayrıca Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri vermiştir. AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Denizli Milletvekili adaylığı ardından, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 2017 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 7 Temmuz 2018 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine atandı. 19 Mayıs 2022 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.