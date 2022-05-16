Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Denizli / Çivril - 1976, Süleyman, Neriman.

Avukat; Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördüm. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler Sivil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde görevlisi olarak İnsan Hakları dersleri verdi. İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlük yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu.

26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Grup başkanvekilidir.

İngilizce bilen Özkan, evli ve 3 çocuk sahibidir.