Cahit Karakaş kimdir? Cahit Karakaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Türkiye siyasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan, eski TBMM Başkanlarından Cahit Karakaş, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Uzun yıllar aktif siyasette görev alan Karakaş'ın vefat haberi, hem siyaset dünyasında hem de kamuoyunda büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, "Cahit Karakaş kimdir?" sorusu yeniden gündeme geldi. Cahit Karakaş ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAHİT KARAKAŞ KİMDİR?

Cahit Karakaş, 1928 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamlayan Karakaş, mühendislik kariyerinin ardından siyasete atılmıştır.

Siyasi kariyerine Adalet Partisi (AP) saflarında başlayan Karakaş, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kısa süreli Halkçı Parti gibi çeşitli siyasi partilerde görev almıştır. 1977 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş ve 5 Haziran 1977 – 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür.

12 Eylül 1980 darbesiyle görevine son verilene kadar, Türkiye'nin çalkantılı siyasi dönemlerinden birinde Meclis Başkanlığı yapan Karakaş, tarafsız ve uzlaştırıcı tutumuyla tanınmıştır.

Cahit Karakaş, siyasi yaşamı boyunca demokratik değerlere ve parlamenter sisteme olan bağlılığıyla öne çıkmıştır. Aktif siyasetten çekildikten sonra uzun süre kamuoyunun gündeminden uzak kalmıştır.

CAHİT KARAKAŞ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Karakaş, 2025 yılı Eylül ayında, 97 yaşında Ankara'da vefat etti. Onun vefatı, hem siyaset dünyasında hem de onu yakından tanıyanlar arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Aktif siyasi hayatı boyunca çeşitli partilerde görev alan Karakaş, en dikkat çeken dönemini 1977-1980 yılları arasında yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile yaşadı. Türkiye'nin siyasi olarak en çalkantılı dönemlerinden birine tanıklık eden Karakaş, Meclis Başkanlığı görevinde bulunduğu süre boyunca sergilediği tarafsız ve uzlaştırıcı tavrıyla takdir topladı.

CAHİT KARAKAŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

1928 doğumlu olan ve 97 yaşında hayatını kaybeden Karakaş'ın, yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği tahmin edilmektedir. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Karakaş'ın herhangi bir ciddi hastalıkla gündeme gelmediği biliniyor.

Ailesi ya da yakın çevresi tarafından vefat nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılırsa, kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir. Şu an için kamuoyuna yansıyan bilgiler bu şekildedir.

CAHİT KARAKAŞ'IN SİYASAL KARİYERİ

Cahit Karakaş, mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra siyaset sahnesine atılmış ve Türk siyasi hayatında önemli görevler üstlenmiştir. 1960'lı yıllardan itibaren aktif siyasete katılan Karakaş, çeşitli siyasi partilerde görev alarak farklı dönemlerde milletvekilliği ve meclis başkanlığı yapmıştır.

Milletvekilliği ve Siyasi Partiler

Karakaş, ilk olarak Adalet Partisi (AP) saflarında siyasete başladı ve bu partiden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Daha sonra, dönemin siyasi şartlarına bağlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti.

1980 darbesinden sonra kurulan yeni partilerden biri olan Halkçı Parti (HP) içerisinde de yer aldı.

TBMM Başkanlığı (1977–1980)

Cahit Karakaş'ın siyasal kariyerindeki en önemli görev, 1977 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesiyle başladı.

5 Haziran 1977 – 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

Bu dönem, Türkiye'de siyasi istikrarsızlıkların, koalisyon hükümetlerinin ve artan toplumsal gerilimlerin yaşandığı oldukça kritik bir süreçti.

Cahit Karakaş, bu çalkantılı süreçte tarafsız, uzlaştırıcı ve dengeli tutumuyla dikkat çekti.

1980 Sonrası Dönem

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte Meclis feshedildi ve Karakaş'ın TBMM Başkanlığı görevi sona erdi.

Darbe sonrasında bir süre siyasetten uzak kalan Karakaş, daha sonra Halkçı Parti bünyesinde siyasi faaliyetlerine devam etti.

Ancak aktif siyasetteki etkisi, 1980 sonrasındaki dönemde azaldı ve zamanla kamuoyundan çekildi.