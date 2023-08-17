Niğde Valiliğine Cahit Çelik atandı. Bunun ardından vatandaşlar Cahit Çelik'in hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Cahit Çelik kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Cahit Çelik ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yeni Niğde Valisi Cahit Çelik geliyor. Peki, Cahit Çelik kimdir? Yeni Niğde Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Cahit Çelik'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

CAHİT ÇELİK KİMDİR?

Cahit Çelik yeni Niğde Valisidir.

Cahit Çelik 1976 Ağrı Patnos doğumludur. İlkokulu köyde bitirdikten sonra ortaokul ve lise öğrenimini Patnos ilçe merkezinde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Haziran 2000 tarihinde Erzurum Kaymakam adayı olarak Mülk İdare Amirliği mesleğine başladı.

Kaymakam Refikliği stajını Van'ın Erciş ilçesinde yaptıktan sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde 3 ay Kaymakam Vekilliği görevini yaptı. Eylül 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi.

Nottingham Üniversitesi Sosyal Politika ve Yönetim Bilimleri bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma" konulu tez çalışmasını sürdürdü.

Kaymakam ÇELİK, Kaymakamlık kursundan sonra Gülyalı İlçesinde 02.04.2003 tarihinde görev yaptı. Daha sonra Artvin'in Yusufeli ilçesi oradan da Bingöl' ün Genç İlçesinde görev yapan Cahit ÇELİK 2008 yılında çıkarılan müşterek kararname ile Giresun İli Vali Yardımcılığına atandı. Daha sonra Çankırı'nın Ilgaz İlçesi kaymakamlığına atanan Cahit Çelik, sonrasında Karabük'e Vali Yardımcıllığına, sonrasında da Hatay/Samandağı İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Niğde Valiliğine Cahit ÇELİK atanmıştır. Cahit Çelik görevine 17 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştır.