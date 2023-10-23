TELE 1 TV'de hafta içi her gün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Cahit Armağan Dilek oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Cahit Armağan Dilek seyirciler tarafından araştırılıyor. TELE 1 TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün TELE 1 TV Konuğu olan Cahit Armağan Dilek kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Cahit Armağan Dilek hakkında "Cahit Armağan Dilek biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi.

"Cahit Armağan Dilek kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. TELE 1 TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Cahit Armağan Dilek oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Cahit Armağan Dilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Cahit Armağan Dilek biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

CAHİT ARMAĞAN DİLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ülkemizin yetiştirdiği deneyimli bir askeri subay olan Cahit Armağan Dilek, akademik başarıları ve uzmanlığı ile dikkat çekiyor. İşte Dilek'in projeleri, tezleri, yayınları ve yabancı dil yetkinliği hakkında önemli bilgiler:

- NATO'nun Füze Savunması (NATO Savunma Koleji - Proje - 2007): Cahit Armağan Dilek, NATO'nun füze savunma stratejilerine dair önemli bir projeye imza atmıştır. Bu çalışma, uluslararası arenadaki askeri savunma konularına olan katkısını göstermektedir.

- Denizde Terörle Mücadele (Mesleki - Proje - 2004): Deniz güvenliği ve terörle mücadele konularında önemli bir proje gerçekleştirmiştir.

- TSK Müşterek Harekat Konsepti (Silahlı Kuvvetler Akademisi - Tez - 2003): Silahlı Kuvvetlerin müşterek harekat konseptleri hakkında önemli bir tez sunmuştur.

- Deniz Kuvvetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması (Deniz Harp Akademisi - Tez - 1998): Deniz Kuvvetlerindeki yönetim uygulamaları ve toplam kalite yönetimi konusunda bir tez hazırlamıştır.

- Türkiye'nin Güvenlik Politikası: Türkiye ve NATO'nun İlişkisi (Naval Post Graduate School / ABD- Yüksek Lisans Tezi - 1992): Bu çalışma, Türkiye'nin güvenlik politikasını ve NATO ile ilişkisini inceleyen önemli bir yüksek lisans tezini temsil eder.

- Ortadoğu Sorunu (Deniz Harp Okulu - Proje - 1986): Ortadoğu sorunlarına dair bir projede görev almıştır.

CAHİT ARMAĞAN DİLEK BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

Cahit Armağan Dilek, ASSSA Stratejik Araştırma Merkezi'nin e-bülteninde bir dizi haber, makale ve rapor yayınlamıştır. Bu yayınlar arasında ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, savunma teknolojileri, iş hayatı ve askeri doktrinle ilgili önemli konular ele alınmıştır.

Yabancı Dil:

Cahit Armağan Dilek, İngilizce dilinde de yetkin bir düzeyde iletişim kurabilmektedir.

Cahit Armağan Dilek'in akademik çalışmaları ve deneyimleri, askeri savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarına katkı sağlamaya devam etmektedir.