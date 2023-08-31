Çernobil faciasının ardından "çaylarda radyasyon var" iddialarına inat objektiflerin karşısında çay içen bakan Aral, uzun süre adından bahsettirmiş ve tarihe geçmişti. Peki, Cahit Aral neden öldü? Cahit Aral ölüm sebebi ne?

Hüseyin Cahit Aral Türk siyasetçidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. ARAL Endüstri A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığı, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII. Dönem Ankara, XVIII. Dönem Elazığ Milletvekilliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptı. Peki, Cahit Aral neden öldü? Cahit Aral ölüm sebebi ne?

CAHİT ARAL NEDEN ÖLDÜ?

Aral'ın oğlu, Zafer Aral'dan alınan bilgiye göre, Cahit Aral (84), İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü Hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Cahit Aral, kalp yetmezliği nedeniyle 84 yaşında vefat etti. Aral'ın Levent Camii'ndeki cenaze törenine yakınları ve birlikte görev yaptığı çok sayıda siyasetçi arkadaşı katıldı. Aral'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Aral'ın cenazesi, 3 Kasım Perşembe günü, cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.