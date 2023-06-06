Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor.Peki, Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran mesleği ne? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Çağrı Telkıvıran hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Defne Samyeli ile aşk yaşadığı yönünde haberlerle adından söz ettiren Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran mesleği ne? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 38,5 bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.