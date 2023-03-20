Çağrı Mert Bakırcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Çağrı Mert Bakırcı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çağrı Mert Bakırcı geliyor. Peki, Çağrı Mert Bakırcı kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Çağrı Mert Bakırcı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI MERT BAKIRCI KİMDİR?

Çağrı Mert Bakırcı (4 Temmuz 1990, Ankara), Evrim Ağacı'nın kurucu ortağı günümüz idareci sorumlusu olan Türk makine mühendisi, evrimsel biyolog, bilim anlatıcısı ve YouTuber.

Biyografi

Bakırcı, 1990'da Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji'nde, liseyi Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde okudu. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, Texas Tech Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladı. Bu üniversitede önce asistanlık, sonrasında ise yarı zamanlı okutman olarak görev yaptı. Makine mühendisliğindeki çalışmaları sırasında Biyoloji Bölümü'nden de yan dalını tamamladı. Doktora konusu, evrimin teorik ve matematiksel altyapısının modern mühendislik ve robotik alanlarına uygulanması üzerinedir. Araştırmaları, mühendislik ile evrimsel biyoloji arasındaki köprüyü kurarak, Algoritmik Evrim Teorisi adı verilen daha genel ve biyolojinin sınırlarının ötesine çıkan bir teorinin inşa edilmesi üzerinedir. Evrimsel algoritmalar, evrimsel robotik, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

5 Kasım 2010'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) altında Evrim Ağacı isimli grubu kurdu. Evrim Ağacı, Türkiye'nin en önde gelen evrimsel biyoloji ve popüler bilim oluşumlarından biri olarak, Bakırcı liderliğindeki çalışmalarına devam etmektedir. Bakırcı, Evrim Ağacı bünyesinde bugüne kadar 500'ün üzerinde bilim makalesi, 4000'in üzerinde popüler bilim içeriği yayınladı. Türkiye'nin en çok katılımcılı evrim konferansı olan Aykut Kence Evrim Konferansı başta olmak üzere birçok bilimsel toplantının ve etkinliğin düzenlenmesine öncülük etti. Akademik bilim ile popüler bilimin bir arada sürdürülmesi gerektiğini savunan Bakırcı, evrimsel biyoloji başta olmak üzere modern bilimin günlük yaşantıdaki uygulamaları ve halk arasında hatalı olarak bilinen konulardaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Türkiye'nin birçok ilinde seminerler ve konferanslar düzenledi, halka açık dersler verdi. Aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etti.

1 Ocak 2014'te Evrim Kuramı ve Mekanizmaları isimli ilk kitabını Evrensel Basım Yayın'dan çıkardı. Ergi Deniz Özsoy önsözüyle yayınlanan, Londra Kitap Fuarı'nda da satışa sunulan ve D&R gibi bazı kitabevlerinin bilim kategorisinde çok satanlar listesinde 1 numara olan kitap, kısa sürede çok sayıda olumlu eleştiri aldı ve Temmuz 2017 itibarıyla 5. baskısını yaptı 5 Mayıs 2017'de, ikinci kitabı olan Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı'nı, Muaf Kitap'tan çıkardı. Ayrıca bazı diğer kitaplara da bölüm ve içerik yazarak katkı sağladı. Kasım 2019'da Evrim Ağacı yazarlarından Arsel Berkat Acar ile ortak yazar olarak Ginko Bilim'den sahtebilim ve bilimsel şüphecilik üzerine Şüphecinin El Kitabı - Bilgi Çağında Gerçeği Bulmak isimli üçüncü kitabını çıkardı. 2021 senesinde de Bilim ve Gelecek Kitaplığı'nın 50 Soruda serisi için 50 Soruda Evrim'i çıkardı. Evrim Ağacı bünyesinde yaptığı çalışmalar, birçok medya unsurunda yer almaktadır. Hatta Evrim Ağacı ile Türkiye'deki popüler bilim camiası içerisinde yarattığı ekol, lisansüstü araştırmalarına konu oldu. Çağrı Mert Bakırcı, yaptığı canlı yayın programları ile bugüne kadar Celal Şengör, Mete Atatüre, Tansu Daylan, Canan Dağdeviren, Bilge Demirköz, Barış Özcan, Semih Tareen, Müge Çevik, Umut Yıldız gibi isimleri ağırladı. Aynı zamanda birçok gazete ve popüler bilim yayınında konuk yazar olarak bulunmuş ve özellikle evrimsel biyoloji başta olmak üzere modern bilime dair yazılar yayınlamıştır. Bakırcı, günümüzde Teksas, ABD'de yaşamaktadır.

Eserleri

Kendi yazdığı kitaplar

Evrim Kuramı ve Mekanizmaları

Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı

Şüphecinin El Kitabı

50 Soruda Evrim

Katkıda bulunduğu kitaplar

Aşk Hakkında Düşünceler - Türk ve Dünya Yazınından Aşk'a Dair

Yeryüzü Müzesi

İlk

Diğer ürünler