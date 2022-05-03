Çağrı Market bayramda açık mı? Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte bazı iş yerleri resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Vatandaşlar Çağrı Market'ten market alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için Çağrı Market'e gitmeden önce Çağrı Market bayramda açık mı, kapalı mı? Çağrı Market çalışma saatleri! Çağrı Market kaçta kapanıyor? sorularına yanıt arıyorlar. İşte bilgiler...

ÇAĞRI MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince Çağrı Market 10:00 - 21:00 saatleri arası hizmet vermeye devam edecek.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalıydı. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri yani bayramın 2. ve 3. günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında A101 marketleri açık olacak.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketleri 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü açık değildi. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde yani bayramın 2. ve 3. günleri normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketleri de bayramın 1. günü kapalıydı. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise A101'de olduğu gibi 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?

Migros market zincirinin bayram süresince yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor. Fakat bayramda Migros marketlerinin çalışma saatleri bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir.

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