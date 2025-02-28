Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?

ÇAĞRI ERHAN ATAMA KARARNAMESİ



CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, "Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu" başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, "Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını almıştır. 2003'te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur. 2001'de "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013'de "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014'te Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır. 1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında çeşitli kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir ve Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin yönetim kurulu üyesidir. 2015 Haziran ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 Temmuz 2017'de Altınbaş Üniversitesi adını almıştır. Aynı zamanda yine 2017 yılında Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır.