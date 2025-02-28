Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar

Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?

Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre yeni başdanışman atamaları yapıldı. Peki, Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?

ÇAĞRI ERHAN ATAMA KARARNAMESİ

Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kimdir?


CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, "Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu" başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, "Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını almıştır. 2003'te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur. 2001'de "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013'de "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014'te Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır. 1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında çeşitli kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir ve Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin yönetim kurulu üyesidir. 2015 Haziran ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 Temmuz 2017'de Altınbaş Üniversitesi adını almıştır. Aynı zamanda yine 2017 yılında Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
img

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
img

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.