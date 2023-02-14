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Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı? Çağrı Çıtanak annesi öldü mü?

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Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı ve Çağrı Çıtanak annesi öldü mü soruları gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı ve Çağrı Çıtanak annesi öldü mü merak ediliyor. Peki, Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı? Çağrı Çıtanak annesi öldü mü?

Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi depremde hayatını kaybettiOyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın Hatay'da yaşayan annesi de depremde enkaz altında kaldı. Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı ve Çağrı Çıtanak annesi öldü mü soruları gündeme geliyor. Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı ve Çağrı Çıtanak annesi öldü mü merak ediliyor. Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı? Çağrı Çıtanak annesi öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞRI ÇITANAK ANNESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde enkaz altında kaldı. Günlerdir annesinin bulunması için yardım isteyen oyuncu, aldığı acı haberle yıkıldı.

Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu, önceki gün yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Süreçle ilgili en başından beri sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bugün acı haberi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gümülcinelioğlu, "Annemizi kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çağrı Çıtanak annesi enkazdan çıkarıldı mı? Çağrı Çıtanak annesi öldü mü?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Başak Gümülcinelioğlu Deprem Gündem Magazin Haberler

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