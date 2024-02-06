Çağlayan'daki saldırıda hayatını kaybeden kadının fotoğrafına ulaşıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti. Saldırı girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin yükseldiği ve bununla birlikte orada bulunanların etrafa kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL