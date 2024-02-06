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Çağlayan'daki saldırıda hayatını kaybeden kadının fotoğrafına ulaşıldı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Ayrıca acı haberi alan talihsiz kadını yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti. Saldırı girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin yükseldiği ve bununla birlikte orada bulunanların etrafa kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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