Çağlayan Adliyesi intihar girişimi! SON DAKİKA! Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi ne oldu? - Haberler

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Çağlayan Adliyesi intihar girişimi! SON DAKİKA! Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi ne oldu?

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Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi ne oldu? İşte, Çağlayan Adliyesi intihar girişimi!

Çağlayan Adliyesi intihar girişimi son dakika gündemi oldu. Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi ne oldu? İşte, Çağlayan Adliyesi intihar girişimi ayrıntılar haberimizde...

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsın atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.

Çağlayan Adliyesi intihar girişimi! SON DAKİKA! Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi ne oldu?

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