Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmada kaç ölü, kaç yaralı var? Çağlayan Adliyesi'nde son durum nedir?

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Vatandaşlar panikle yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çağlayan Adliyesi çıkan olayda kaç ölü, kaç yaralı var? sorusuna yanıt aranıyor. Çağlayan Adliyesi'nde çıkan olayda son durum merak ediliyor. Çağlayan Adliyesi çıkan çatışmada kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir...

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE SON DURUM NEDİR?

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı düzenlendi. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kalabalığın panik anları kameralara saniye saniye yansırken, yaşanan gelişme sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Olayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Öte yandan bölgedeki yetkililer Çağlayan Adliyesi'ne giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu. İnternete düşen görüntülerde güvenlik görevlilerin vatandaşları daha güvenli noktalara sevk ettikleri anlar yer aldı.