Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi tamamlandı. Hangi takıma transfer olduğu açıklandı. Peki, Çağlar Söyüncü yeni takımı ne? Çağlar Söyüncü hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü'nün hangi takıma gittiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı araştırılmaktadır. Peki, Çağlar Söyüncü yeni takımı ne? Çağlar Söyüncü hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YENİ TAKIMI NE?

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, dünya devi Atletico Madrid ile resmen sözleşme imzaladı. Milli stoper, 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giyecek. Atletico Madrid, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü'yü 2027 yılına kadar renklerine bağladı.