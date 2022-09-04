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Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı?

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Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı?

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leicester City'nin Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü'yü Galatasaray transfer etmek istiyor. Peki, Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı? Çağlar Söyüncü Galatasaray'a transfer olacak mı?

Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leicester City'nin Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü'yü Galatasaray transfer etmek istiyor. Peki, Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı? Çağlar Söyüncü Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu takımının Brighton ile karşılaşacağı maçta kadroya alınmazken, sarı-kırmızılıların ilk teması kurduğu Çağlar ile önümüzdeki hafta görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Söyüncü ile ilgili, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leicester City'nin Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü'yü Galatasaray transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile önümüzdeki hafta görüşmeleri ilerletecek.

Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı?

Çağlar Söyüncü ise sosyal medya hesabından Mevlana'nın, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözünü paylaşarak Brendan Rodgers'a göndermede bulundu.

Çağlar Söyüncü neden oynamıyor? Çağlar Söyüncü hangi takımda, transfer olacak mı?

Leicester City'de maç kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü, Süper Lig'e geliyorLeicester City'de maç kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü, Süper Lig'e geliyor
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