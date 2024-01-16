Çağlar Söyüncü ne zaman İstanbul'a geliyor? Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü transfer etti mi?

Çağlar Söyüncü ne zaman İstanbul'a geliyor? Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'ye imza attırmaya çok yakın. Peki, Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü transfer etti mi? İşte, Çağlar Söyüncü ne zaman İstanbul'a geliyor? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon 9 maçta forma giydi.