2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı bugün Hırvatistan ile karşılaşıyor. Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almazken vatandaşlar "Çağlar Söyüncü milli takımda neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı neden kadroda değil? Çağlar Söyüncü Hırvatistan maçında oynayacak mı?" Sorularına yanıt arıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK? Çağlar Söyüncü sakat mı neden kadroda değil? Çağlar Söyüncü Hırvatistan maçında oynayacak mı?

"Çağlar Söyüncü sakat mı neden kadroda değil? Çağlar Söyüncü Hırvatistan maçında oynayacak mı?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda başarıdan başarıya koşan milli takımda Çağlar Söyüncü eksikliği hissedilirken taraftarlar Çağlar Söyüncü milli takımda neden yok? Diye soruyor. İşte detaylar…

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar Söyüncü'nün milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.

Çağlar Söyüncü

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKAT MI NEDEN KADRODA DEĞİL?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde meydana gelen sakatlık nedeniyle milli takım aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Çağlar Söyüncü'nün, milli takım kampından ayrılmadan önce takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştığı belirtildi. Bu nedenle milli takımın defans hattında bir değişiklik yapılacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HIRVATİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

Çağlar Söyüncü, bugün oynanacak olan Hırvatistan Türkiye maçı kadrosunda da yer almadı.

İlgili Haberler