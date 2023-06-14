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Çağlar Söyüncü Letonya - Galler maçlarında oynayacak mı? Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu nasıl? Çağlar Söyüncü maçlarda oynayacak mı?

Çağlar Söyüncü Letonya - Galler maçlarında oynayacak mı? Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu nasıl? Çağlar Söyüncü maçlarda oynayacak mı?

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A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler ile oynanacak karşılaşmalarda yer alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, Çağlar Söyüncü Letonya - Galler maçlarında oynayacak mı? Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu nasıl? Çağlar Söyüncü maçlarda oynayacak mı?

A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper'in Letonya - Galler maçlarında oynayıp, oynamayacağı netlik kazandı ve böylece merak edilmekte olan Çağlar Söyüncü Letonya - Galler maçlarında oynayacak mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Çağlar Söyüncü Letonya - Galler maçlarında oynayacak mı? Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu nasıl? Çağlar Söyüncü maçlarda oynayacak mı?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LETONYA - GALLER MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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