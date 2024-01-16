Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Çağlar Söyüncü kimdir, mevkisi ne?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'te forma giymektedir. Memleketi İzmir'de kariyerine başlayan Söyüncü, 2014'te Altınordu ile profesyonel oldu. İki sezon boyunca forma giydi ve 2016'da Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu.

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon 9 maçta forma giydi.