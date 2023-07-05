Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oldu mu merak konusu oldu. Çağlar Söyüncü hangi takımla anlaştığı araştırılmaktadır. Peki, Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oldu mu? SON DAKİKA! Çağlar Söyüncü hangi takımla anlaştı? İşte detaylar...

Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, hangi takımla anlaştı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Çağlar Söyüncü'nün transfer olduğu araştırılmaktadır. Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oldu mu sorusu araştırılıyor. Peki, Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oldu mu? SON DAKİKA! Çağlar Söyüncü hangi takımla anlaştı? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ATLETİCO MADRİD'E TRANSFER OLDU MU?

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, dünya devi Atletico Madrid ile resmen sözleşme imzaladı. Milli stoper, 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giyecek. Atletico Madrid, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü'yü 2027 yılına kadar renklerine bağladı.