Premier Lig ekibi Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e mi gidiyor? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve bu nedenle araştırılıyor. Peki, Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e mi gidiyor? Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer mi oluyor?

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e mi gidiyor? Milli futbolcu, Freiburg'dan 21 milyon euro bonservisle transfer olduğu İngiliz ekibinden, bedelsiz ayrılacak. Bu sezon teknik direktör Brendan Rodgers ile problem yaşayan Çağlar, ligde sadece 4 maçta forma giyebildi. Peki, Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e mi gidiyor? Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer mi oluyor?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ATLETİCO MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de sadece 2 maça çıkan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Milli futbolcunun bir sonraki durağı dünya devi olacak.

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre, sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladı.

Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City'de bu sezon ligde 4 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibine 2018'de Freiburg'dan 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.