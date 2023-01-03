Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli yıldızı ilk etapta bonservis ödemeden kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Leicester City ile son bir görüşme yapacak ve uygun bir rakam verilmesi durumunda Ocak'ta transferi bitirecek. Peki, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e mi gidiyor?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, ATLETİCO MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşmaya varan Atletico Madrid, İngiliz ekibi ile masaya oturarak imzayı ara transfer döneminde attırmanın hesaplarını yapıyor. Leicester City'nin uygun bir fiyat vermesi durumunda İspanyollar, milli yıldızı Ocak'ta kadrosuna katabilir.