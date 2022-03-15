Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Çağlar Ökten kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyledi. Sayan, mayıs ayında yurt dışında nikah masasına oturacaklarının da müjdesini verdi. Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Dün kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan, bugün de düğünüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

"EVLİLİK İÇİN BEN ÇAĞLAR'I İKNA ETTİM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, şunları söyledi: "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."

"MAYIS AYINDA YURT DIŞINDA EVLENİYORUZ"

"Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."

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