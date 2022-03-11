Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın evleneceği iddia edilen Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Çağlar Ökten kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın evleneceği iddia edilen Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

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