Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi! Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağlar Ökten merak konusu oldu. İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilen Çağlar Ökten kimdir, Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞLARÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

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