Gazeteci Çağlar Cilara'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çağlar Cilara kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çağlar Cilara geliyor. Peki, Çağlar Cilara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Çağlar Cilara'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÇAĞLAR CİLARA KİMDİR?

Çağlar Cilara gazeteci ve dijital yayıncıdır.

Çağlar Cilara 1989 Trabzon doğumludur. 34 yaşında olan Çağlar Cilara Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Çeşitli kanallarda çalışan Çağlar Cilara şimdilerde TV5 'de sunuculuk yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağlar Cilara'nın Twitter'da 348 bin takipçisi bulunmaktadır.