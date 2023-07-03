Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı mı? Çağla Şıkel ve Nail Gönenli neden ayrıldı? merak ediliyor. Bu yılın başında gönlünü ünlü isimlerin avukatlığını yapan Nail Gönenli'ye kaptıran Çağla Şıkel'in mutluluğu kısa sürdü. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı mı? Çağla Şıkel ve Nail Gönenli neden ayrıldı? araştırılıyor. Peki, Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı mı? Çağla Şıkel ve Nail Gönenli neden ayrıldı?

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı mı? Çağla Şıkel ve Nail Gönenli neden ayrıldı? gündeme geliyor. Çağla Şıkel, Ocak ayından bu yanan birlikte olduğu avukat Nail Gönenli'den ayrıldı mı merak ediliyor. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı mı? Çağla Şıkel ve Nail Gönenli neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞLA ŞIKEL VE NAİL GÖNENLİ AYRILDI MI?

Çağla Şıkel, Ocak ayından bu yanan birlikte olduğu avukat Nail Gönenli'den ayrıldı. Son olarak Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

ÇAĞLA ŞIKEL VE NAİL GÖNENLİ NEDEN AYRILDI?

2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evliliğinden 2 oğlu olmuştu. Çağla Şıkel 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran'daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

Son olarak Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.