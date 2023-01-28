Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Merak edilenler arasında ise Çağla Şıkel Nail Gönenli sevgili mi? Çağla Şıkel sevgilisi kim? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun zamandır hayatına kimseyi almıyordu. Adı birçok isimle anılan Şıkel'in son olarak avukat Nail Gönenli aşk yaşadığı iddia edildi. Arama motorlarında ise Çağla Şıkel Nail Gönenli sevgili mi? Çağla Şıkel sevgilisi kim? soruları aratılıyor.

ÇAĞLA ŞIKEL NAİL GÖNENLİ SEVGİLİ Mİ?

Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel, dün akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, yeni aşkıyla görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu görülen 44 yaşındaki Şıkel, bir ara elini Gönenli'nin omzuna koydu. Mekandan peş peşe çıkan ikili aynı araca binerek uzaklaştı. Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Çağla Şıkel'in ise adı Kaan Yıldırım, Tolga Akış, Ali Kalyoncu ve Edis ile aşk iddialarına karışmıştı.