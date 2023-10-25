Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in sağlık durumu merak ediliyor. Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle gündemde olan Çağla Şıkel'in hastalığı nedir sorusu, hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Peki, Çağla Şıkel hasta mı? Çağla Şikel hastalığı nedir? İşte detaylar...

Fox Tv kanalında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı 2 gündür ekranlara gelmiyordu. Programın sunucusu Çağla Şıkel neden yok merak konusu oldu. Ünlü sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Peki, Çağla Şıkel hasta mı? Çağla Şikel hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞIKEL HASTA MI?

Birkaç gündür FOX TV'deki programına çıkamayan Çağla Şıkel'in cumartesi günü gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve günlerdir tedavi gördüğü ortaya çıktı.

ÇAĞLA ŞİKEL HASTALIĞI NEDİR?

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Çağla Şıkel, gelen mesajların ardından Instagram hesabından hastane odasında çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklere teşekkür ederim. Hepinize sarılıyorum" dedi.