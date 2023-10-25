Çağla Şıkel'den açıklama: Çağla ile Yeni Bir Gün programı neden yok, bitti mi?

Çağla ile Yeni Bir Gün programın sunucusu Çağla Şıkel'den açıklama açıklama geldi. Çağla ile Yeni Bir Gün programı neden yayınlanmıyor, bitti mi soruları gündeme gelirken ünlü sunucudan açıklama geldi. Peki, 25 Ekim Çağla ile Yeni Bir Gün programı var mı? Çağla ile Yeni Bir Gün programı bitti mi?

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, FOX Tv ekranlarında hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla seyircileriyle buluşuyor. Çağla Şıkel'in programı bitti mi ve 25 Ekim Çağla ile Yeni Bir Gün yayınlanacak mı merak ediliyor. Çağla ile Yeni Bir Gün programı var mı? Çağla ile Yeni Bir Gün programı bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI NEDEN YOK?

Son yıllarda paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Çağla Şıkel, birkaç gündür FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı Çağla Şıkel ile Yeni Bir programına çıkamadı. Takipçilerinin merakı üzerine açıklama yapan ünlü isim, gıda zehirlenesi nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AÇIKLAMA

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Çağla Şıkel, gelen mesajların ardından Instagram hesabından hastane odasında çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklere teşekkür ederim. Hepinize sarılıyorum" dedi.

"İYİ BESLENEMEDİĞİM İÇİN TAKVİYE YAPILDI"

Daha sonra kendi fotoğrafını yayınlayan Şıkel, "Şimdi hastaneden geldim. Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan CRP'yi düşürmek için 2'li bir antibiyotik kullanmaya başladık. Çok inanmışlığım var, yarına iyi uyanacağım. Beni merak edenlere, sevenlere söz" ifadelerini kullandı.