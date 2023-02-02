Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yok? Çağla Şikel bugün neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi? Bugün Çağla Şikel programı neden yok?

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılan Çağla ile Yeni Bir Gün programının büyük bir izleyici kitlesi var. Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programını ekranda göremeyen seyirciler Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Çağla Şıkel bugün neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi? sorularını araştırdı.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı her sabah ekranlara geliyor. İlgiyle takip edilen gündüz kuşağı programını ekranlarda bugün yer almaması sebebiyle Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Çağla Şıkel bugün neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI NEDEN YOK?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı bugün ekranlara gelmedi. Programında neden olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.