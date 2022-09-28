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Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı!

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Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı!

Ahmet Kural'ın sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşım yapmasının ardından Çağla Gizem Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı! İşte detaylar...

Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir?Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kural'ın paylaşımı sonrasında Çağla Gizem Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Çağla Gizem'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

Çağla Gizem Şahin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 32 yaşındaki Şahin avukattır. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaktadır.

Çağla Gizem Şahin 32 yaşındadır.

Çağla Gizem Şahin, @caglagizemmm kulanıcı adıyla 12,7 bin takipçisi bulunmaktadır.

Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı!

Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı!

Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı!

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Çağla Gizem Şahin Ahmet Kural Gündem Magazin Haberler

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