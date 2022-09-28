Ahmet Kural'ın sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşım yapmasının ardından Çağla Gizem Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kural'ın paylaşımı sonrasında Çağla Gizem Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Çağla Gizem'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Çağla Gizem Şahin kimdir? Çağla Gizem kaç yaşında, nereli? Çağla Gizem Şahin Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Çağla Gizem Şahin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 32 yaşındaki Şahin avukattır. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaktadır.

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Çağla Gizem Şahin 32 yaşındadır.

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN INSTAGRAM HESABI!

Çağla Gizem Şahin, @caglagizemmm kulanıcı adıyla 12,7 bin takipçisi bulunmaktadır.