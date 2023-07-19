Çağla Gizem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin'le mutlu bir beraberliği olan Kural, bugün evlendi. Peki,? Ahmet Kural eşi Çağla Gizem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturdu. Peki, Çağla Gizem Çelik kimdir? İşte detaylar..

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR

1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Çağla Gizem Şahin'in mesleği avukat olarak biliniyor. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile ilişki yaşıyor.