Çağla Durmuş kim? Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor?

Soruşturma aşamasında Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan "Uzman Görüşü" raporu da iddianamede yer aldı. Soruşturmaya konu olan hastanelerde ölen bebeklerin dosyalarının tek tek incelendiği raporda çarpıcı detaylara yer verildi. Peki, Çağla Durmuş kim? Yenidoğan Çetesi Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor?

ÇAĞLA DURMUŞ KİM?

Soruşturma aşamasında Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan "Uzman Görüşü" raporu da iddianamede yer aldı. Soruşturmaya konu olan hastanelerde ölen bebeklerin dosyalarının tek tek incelendiği raporda çarpıcı detaylara yer verildi. Raporda Ayaz K. isimli bebeğin 26 Kasım 2023 tarihinde bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği anlatıldı. Bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilen raporda, "Genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor" denildi.

Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un müdahale ettiği anlatılan raporda, "O sırada hastanede olması gereken doktor Dursun Eryılmaz hastanede yok. Hasta 24'üncü saatinde ex oluyor. Hasta devre yokluğu ile geç entübe edildiği için değil metabolik hastalığının erken teşhis ve tedavi edilememesinden dolayı kaybedilmiştir. Sadece öldükten sonra amonyak düzeyi çalışılmıştır" ifadeleri yer aldı.