Çağla Altunkaya hamile mi? Çağla Altunkaya evli mi?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu 22 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 5. kez baba olmaya hazırlanan ılıcalı'nın iddiaya göre bebeğinin cinsiyeti bile belli oldu. Peki, Çağla Altunkaya hamile mi?

İddiaya göre Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacakmış. Kendisinden 30 yaş küçük olan hemşire Çağla Altunkaya, Ilıcalı Ailesi'ndeki kız hakimiyetine son verip yaklaşık beş ay sonra ünlü televizyoncuyu erkek babası yapacakmış.

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 22 yaşında. Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumlu. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı biliniyor. İkili ilk olarak Acun'un sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'den Mikonos'a doğru açılan ikili ilk kez kameralara yakalandı. kısa bir süre sonra da Ayça Çağla Altunkaya O Ses Türkiye'de görüldü. Yaptığı dansla magazin gündeminden düşmedi. Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşımları yaptı.