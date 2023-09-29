Çağdaş Holding, Mahal Bodrum projesinin lansmanını görkemli bir davetle gerçekleştirdi

İmza projeleriyle Bodrum turizmine büyük katkı sağlayan Çağdaş Holding, Decosta Grup ortaklığında geliştirdiği Mahal Bodrum projesinin lansmanını, Akana Cennet Koyu'nda Bodrum emlak piyasasının nabzını tutan sektör iş birlikçilerinin katılımıyla düzenlenen görkemli bir davet ile gerçekleştirdi.

30 yılı aşkın süredir Bodrum'un turizminde marka imajını güçlendirecek projelere ve iş birliklerine imza atan Çağdaş Holding, Decosta Grup ortaklığıyla geliştirdiği Mahal Bodrum projesinin lansmanını, Bodrum emlak piyasasının nabzını tutan gayrimenkul uzmanlarının ve emlak sektörünün öncülerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Çağdaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Dağlarca Çağlar'ın ev sahipliğinde, Bodrum'un en gözde butik otellerinden biri olan Akana Cennet Koyu'nun otantik atmosferinde düzenlenen lansman gecesi, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Lansman, Bodrum emlak piyasasının nabzını tutan kurumsal ve bireysel emlak şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 emlakçının katıldığı davette, Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar projenin özellikleri ve ayrıcalıklarından bahsetti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çağlar, Konacık Mahallesi'ndeki 2'nci projelerine başladıklarını ifade ederek, "İlk etabımızda müstakil havuzlu villalarımızı tamamlamıştık. 2'nci etabımızda yaklaşık 40 anahtarımız olacak, bunlarda 16 tane bahçeli daire, 24 adet müstakil villamız olacak. Bunların yanı sıra bin 700 metre karelik bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemizde ev sahiplerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı ve mahalle sıcaklığı oluşacağımızı düşündüğümüz için Mahal Bodrum ismini verdik. Çok nitelikli, değer katan bir iş olacağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay inşaat sürecine de başlamış olacağız. İnşaat sürecimiz yaklaşık 2 yıl sürecek 2025 Mayıs ayında evleri teslim edeceğimizi ön görüyoruz. Bodrum'un 2 inşaat sezonun da projemizi anahtar teslim hale getirmiş olacağız. Biz Bodrum'un 12 ay yaşanılır olduğuna inanan insanlarız. Burada yaşıyor ve görüyoruz bu talebi. Bodrum'un 12 ay yaşam noktasında yeni bir yapılaşmaya ihtiyacı var. Konacık buna çok müsait. Bodrum'un hem merkezinde hem de tepede sessizliğin içerisindesiniz. 12 ay yaşama uygun hem yerli hem yabancıların taleplerini karşılayacağımız bir proje oldu" dedi.

Emir Ersoy ve orkestrasının sahne performansıyla gönüllerince eğlenerek yaza veda eden davetliler, bir anda bastıran yağmura aldırış etmeden bir yandan eğlendi diğer yandan ise projeyi inceledi.

Kentin kalbinde, doğa ile iç içe

Mahal Bodrum, segmentinin en özel projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her villaya özel yüzme havuzu, bahçe ve otoparkın bulunduğu 24 adet villa ve 16 daireden oluşan proje, Bodrum'un yeni iş, sosyal ve yaşam merkezi haline dönüşen Konacık'ta konumlanıyor.

Kent merkezinde yaşamanın sunduğu avantajlarla, muhteşem bir manzaraya karşı zamanın durduğu huzurlu bir sessizlik ve dinginliği bir arada yaşatan Mahal Bodrum, estetik mimarisi, inceliklerle donatılmış fonksiyonel yaşam alanları, projeye özel sosyal tesisi ve kent merkezine yakın konumu ile Konacık'ın gelişen yaşam ve yatırım trendine yön verecek seçkin ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşam sunuyor.

Panoramik manzarasıyla dikkat çekiyor

Doğal yükseltilerden oluşan tepe yamacındaki konumu ile yamaç korunun kollarında, kentin kalbinde, denizin tam karşısında bulunan Mahal Bodrum'da her mevsim denizin ve doğanın büründüğü onlarca renge sahip eşsiz panoramik manzarayı evinizin her köşesinden izlemeniz mümkün. Yamaç korunun kucakladığı Mahal Bodrum, Karaada manzarasından Gümbet, Bitez ve Yahşi koyu da dahil olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın tüm güney kıyılarının doğal silüetini gözler önüne seriyor.

İkinci kat dairelerde bile bahçe keyfi

Yamaçta boylu boyunca uzanan konumu sayesinde tüm dairelerin alt kat veya üst kat farketmesizin konuta özel bahçesi bulunan projede, her ev Bodrum'un manzarasına karşı konumlanmış seyir terası ayrıcalığı taşıyor. Bodrum'un kasım ayına kadar süren ve sarı yaz olarak adlandırılan uzun yaz mevsiminde önemli bir yer tutan bahçe kullanımını ikinci kat dairelere de taşıyan proje, dairelere de villa keyfini yaşatıyor.

12 ay Bodrum yaşamına uyumlu

Projelerinde kullandığı inşaat malzemeleri, kalitesi ve güvenirliği konusunda 30 yıldır güvenin sembolü haline gelen Çağdaş Holding, bu projede de hem malzeme kalitesi hem de yaşam alanlarıyla incelikli ve fonksiyonel detayları bir arada sunuyor. Cephedeki doğayla uyumlu taş kaplamasından iç mekanda yerden ısıtmasına, geniş bahçe alanlarından tam donanımlı sosyal tesisine kadar Mahal Bodrum, Bodrum'da 12 ay tüm beklentileri karşılayacak dolu dolu bir yaşam vadediyor. - MUĞLA