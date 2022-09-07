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Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu? Çağdaş Fest ne zaman yapılacak?

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Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu? Çağdaş Fest ne zaman yapılacak?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenmek istenen Milyon Fest'in ardından bugün düzenlenecek Çağdaş Fest iptal edildi. Festivalin iptalinin ardından vatandaşlar, Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu? Çağdaş Fest ne zaman yapılacak? merak etti. İşte detaylar...

Çağdaş Fest neden iptal edildi? Çağdaş Fest iptal mi edildi? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Çağdaş Fest, sosyal medya hesaplarında yaptıkları kamuoyu açıklamasında festivallerinin iptal olduğunu duyurdu. Peki, Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu?

ÇAĞDAŞ FEST İPTAL Mİ EDİLDİ?

7-11 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Çağdaş Fest, İnstagram hesabında yaptıkları açıklamada festivallerinin iptal olduğunu paylaştı.

ÇAĞDAŞ FEST NEDEN İPTAL OLDU?

Konu hakkında İnstagram'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Değerli takipçilerimiz, sanatçı dostlarımız ve tüm müzik severlere üzülerek belirtmek isteriz ki bugün 13.40'da aldığımız tebliğ ile müzik piyasası ve müzik severleri derinden etkileyecek bir son dakika iptal kararı alınmıştır.

Kamuoyuna açıklamamızdır."

Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu? Çağdaş Fest ne zaman yapılacak?

Çağdaş Fest iptal mi edildi? Muğla Çağdaş Fest Festivali neden iptal oldu? Çağdaş Fest ne zaman yapılacak?

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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